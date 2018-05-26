В Україну не пропустили чотирьох російських ультрас

Вчора, 25 травня, на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю прикордонники відмовили у пропуску в Україну 4 громадянам Росії. Вони планували приїхати в Київ, однак не змогли підтвердити мети перебування в нашій державі.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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Росіяни віком від 21 до 28 років перетинали кордон в пункті пропуску "Нові Яриловичі" автомобілем "Форд". Виходячи з оцінки та аналізу ризиків відносно даних громадян провели заходи з додаткової перевірки. Чоловіки не могли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів,

– йдеться у повідомленні.

Також прикордонники встановили, що вони відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо" (м. Владимир). Крім того, у ході спільного з представниками митниці огляду в них було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів – ультрас футбольного клубу.

За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через державний кордон та повернуто зворотно. По даному факту поінформовано взаємодіючі органи.



У правопорушників було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів – ультрас футбольного клубу