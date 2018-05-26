В Украину не пропустили четверых российских ультрас

Вчера, 25 мая, на Черниговщине на границе с Беларусью пограничники отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд". Исходя из оценки и анализа рисков, в отношении данных граждан провели мероприятия по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов,

– говорится в сообщении.

Также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир). Кроме того, в ходе совместного с представителями таможни осмотра у них была найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов – ультрас футбольного клуба.

По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через государственную границу, они возвращены обратно. По данному факту проинформированы взаимодействующие органы.



У правонарушителей было найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов – ультрас футбольного клуба