У Тернополі хочуть заборонити продаж спідньої білизни під час релігійних свят

Депутат Тернопільської міської ради від ВО "Батьківщина" Володимир Гринда під час засідання сесії 15 червня оприлюднив запит, за яким вимагається заборонити в місті продавати спідню білизну під час релігійних свят.

Відповідне відео опублікував місцевий телеканал TV-4 на своїй сторінці у Facebook.

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Як на кадрах пояснює політик, до такого кроку його підштовхнуло те, що на Зелені свята він побачив на одній із вулиць Тернополя торгові "точки", де торгували спідньою білизною.

Існують державні свята, які зобов'язують у всій країні їх святкувати. Трійця входить до числа таких державних свят. Ідучи вулицею 15 квітня на Трійцю. Вісім торгових точок відкрито – труси продають, ліфчики. Другий там продає рибні снасті. Якби це ще був хліб або щось таке необхідне. Але щоб на Трійцю та на світлий понеділок люди відкрили торгові точки та продавали труси... Це перегиб,

– обурився депутат.

У зв’язку з цим він звернувся до усіх присутніх, щоб "або рішенні виконкому прийняли, або якесь попередження власникам ринків зробили, щоб хоча б уже на такі важливі свята вони забороняли труси продавати".

"Тому що ось, якби таке було в Німеччині, то в Німеччині моментом власник б полетів з ринку. Хоча б попередження винести, щоб такі речі більше не робилися. Про що попередження? Щоб на Зелені свята трусами не торгували", – підкреслив Гринда.

Зауважимо, що мер Тернополя Сергій Надал пообіцяв звернутися до Управління торгівлі міськради, щоб підготувати звернення до тернопільських підприємців з проханням не торгувати спідньою білтизною під час свят.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі виник скандал – дитину не впустили до дитячого садочку, бо та не мала місцевої прописки.