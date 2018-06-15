02:05
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
  • вівторок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Тернополі хочуть заборонити продаж спідньої білизни під час релігійних свят

88 Читать новость на русском
Депутат Тернопільської міськради закликав місцеву владу заборонити продаж спідньої білизни під час релігійних свят
Депутат Тернопільської міськради закликав місцеву владу заборонити продаж спідньої білизни під час релігійних свят / Соцмережі

Депутат Тернопільської міської ради від ВО "Батьківщина" Володимир Гринда під час засідання сесії 15 червня оприлюднив запит, за яким вимагається заборонити в місті продавати спідню білизну під час релігійних свят.

Відповідне відео опублікував місцевий телеканал TV-4 на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Жіночу білизну та взуття вартістю 20 тисяч гривень намагалися ввезти на окупований Донбас

Як на кадрах пояснює політик, до такого кроку його підштовхнуло те, що на Зелені свята він побачив на одній із вулиць Тернополя торгові "точки", де торгували спідньою білизною.

Існують державні свята, які зобов'язують у всій країні їх святкувати. Трійця входить до числа таких державних свят. Ідучи вулицею 15 квітня на Трійцю. Вісім торгових точок відкрито – труси продають, ліфчики. Другий там продає рибні снасті. Якби це ще був хліб або щось таке необхідне. Але щоб на Трійцю та на світлий понеділок люди відкрили торгові точки та продавали труси... Це перегиб,
– обурився депутат.

У зв’язку з цим він звернувся до усіх присутніх, щоб "або рішенні виконкому прийняли, або якесь попередження власникам ринків зробили, щоб хоча б уже на такі важливі свята вони забороняли труси продавати".

"Тому що ось, якби таке було в Німеччині, то в Німеччині моментом власник б полетів з ринку. Хоча б попередження винести, щоб такі речі більше не робилися. Про що попередження? Щоб на Зелені свята трусами не торгували", – підкреслив Гринда.

Зауважимо, що мер Тернополя Сергій Надал пообіцяв звернутися до Управління торгівлі міськради, щоб підготувати звернення до тернопільських підприємців з проханням не торгувати спідньою білтизною під час свят.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі виник скандал – дитину не впустили до дитячого садочку, бо та не мала місцевої прописки.

Теги: Новини України Новини політики Тернопіль релігія Мода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 червня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 153
Как построить дороги и выиграть войну
15 червня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 780
Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
15 червня, 22:00 Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
2658
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 червня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 1053
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
15 червня, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 598
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук