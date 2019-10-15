В Тернополе ночью "отлавливали" призывников: поймали и не отпускают 40 человек – фото

В ночь с 13 на 14 октября в Тернополе задержали 40 мужчин призывного возраста. Люди в штатском просто подходили к ребятам, просили предъявить документы, а потом насильно забирали в военкомат.

Из-за массовых задержаний под военным комиссариатом в Тернополе собрались родственники ребят. Они требуют отпустить их и рассказывают, что ни одному из задержанных ранее не не приходила повестка. Об этом сообщает местное издание "20 минут".

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Родные говорят: ребят задерживали неизвестные, которые заламывали им руки, прилагали силу и насильно везли в военкомат. При этом, как говорят родители, никто не представлялся, а повесток ребята не получали.

Одному из ребят 13 октября исполнилось 20 лет. Его задержали возле местного кафе "Цыбулька" около 3 - 4 утра 14 октября.

Его подруга-очевидец рассказала: трое неизвестных в гражданской одежде подошли и заломили парню руки, порвали куртку и забрали в военкомат. По такой же схеме "выловили" около 40 ребят не только в Тернополе, но и в районах и привезли в городской военкомат на улице Троллейбусной.



Родители под стенами военкомата / фото "20 минут Тернополь"

Родители ребят собрались под стенами военкомата 14 октября. Пришло около 30 человек, некоторые родные пытались прорваться внутрь здания.

Люди вызвали полицию, чтобы вызволить своих детей. Но напрасно: правоохранители проверили, в каких условиях держат юношей, а дальше сообщили - ребят вывести не могут, потому что это не в их компетенции.

В пресс-службе Нацполиции Тернопольской области журналистам 24 канала сообщили, что не могут комментировать ситуацию, поскольку дело касается деятельности военного комиссариата. После того, как родители задержанных вызвали полицию, под зданием военкомата правоохранители собрали свидетельства и заявления людей и передали их в ГБР.

Правоохранители говорят, что под зданием люди ведут себя спокойно, не нарушают общественный порядок.



Кто может получить отсрочку от армии / инфографика 24 канала

"К военной службы подлежат годные по состоянию здоровья граждане Украины в возрасте от 20 до 27 лет. Призывников оповещают с помощью повесток, через поселковые советы, делать это могут также работники военного комиссариата. Если повестка по каким-то причинам не поступила, граждане призывного возраста должны сами появиться в военкомат в десятидневный срок с момента указа президента об объявлении призыва", - пояснил родителям ситуацию начальник отдела комплектования и призыва Тернопольского областного военного комиссариата Петр Сирко.



Люди под военкоматом в Тернополе / фото "20 минут Тернополь"

По его словам, сейчас в военкомате Тернополя находится ориентировочно 30 человек, ожидающих прохождения медицинской комиссии.

Сирко также добавил: работники военкомата могут вручить повестку в любом месте и в любое время, в том числе и на улице.

Они могут быть одеты в гражданскую одежду, главное - должны представиться,

- отметил он, ставя под сомнение слова родных о том, что ребята не знали, кто их "вяжет".

Где "отлавливали" жителей Тернополя?

у кафе "Цыбулька" (возле железнодорожного вокзала);

у ночного клуба "Аллюр" (на проспекте Воссоединения);

вблизи автовокзала (район центрального городского рынка).

Места, где задерживали тернопольских призывников​