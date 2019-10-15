20:18
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      У Тернополі вночі "відловлювали" призовників: впіймали та не відпускають 40 осіб – фото

      1127 Читать новость на русском
      Військкомат
      Військкомат / Ілюстративне фото

      В ніч з 13 на 14 жовтня у Тернополі затримали 40 чоловіків призовного віку. Люди у цивільному просто підходили до хлопців, просили пред’явити документи, а тоді насильно забирали у військкомат.

      Через масові затримання під військовим комісаріатом у Тернополі зібралися родичі хлопців. Вони вимагають відпустити їх та розповідають, що жодному затриманому раніше не надходила повістка. Про це інформує місцеве видання "20 хвилин".

      Важливо: Осінній призов 2019: усі подробиці

      Рідні кажуть: хлопців затримували невідомі, які заламували їм руки, прикладали силу та насильно везли до військкомату. При цьому, як кажуть батьки, ніхто не представлявся, а повісток хлопці не отримували.

      Одному із хлопців 13 жовтня виповнилось 20 років. Його затримали біля місцевого кафе "Цибулька" близько 3 – 4 ранку 14 жовтня.

      Його подруга-очевидиця розповіла: троє невідомих у цивільному одязі підійшли та заламали хлопцю руки, порвали куртку і забрали у військкомат. За такою ж схемою "виловили" близько 40 хлопців не лише у Тернополі, а й у районах та привезли у міський військкомат на вулиці Тролейбусній.


      Батьки під стінами військкомату/ фото "20 хвилин Тернопіль"

      Батьки хлопців зібралися під стінами військкомату 14 жовтня. Прийшло близько 30 осіб, деякі рідні намагалися прорватися всередину будівлі.

      Люди викликали поліцію, щоб визволити своїх дітей. Але марно: правоохоронці перевірили, в яких умовах тримають юнаків, а далі повідомили – хлопців вивести не можуть, бо це не в їх компетенції..

      У пресслужбі Нацполіції Тернопільській області журналістам 24 каналу повідомили, що не можуть коментувати ситуацію, оскільки справа стосується діяльності військового комісаріату. Після того, як батьки затриманих викликали поліцію, під будівлю військкомату правоохоронці зібрали свідчення та заяви людей і передали їх в ДБР.

      Правоохоронці кажуть, що під будівлею люди поводяться спокійно, не порушують громадський порядок.


      Хто може отримати відстрочку від армії/ інфографіка 24 каналу

      "До військової служби підлягають придатні за станом здоров’я громадяни України віком від 20 до 27 років. Призовників оповіщають за допомогою повісток, через селищні ради, робити це можуть також працівники військового комісаріату. Якщо повістка за якихось обставин не надійшла, громадяни призовного віку мають самі з’явитися у військкомат у десятиденний термін з моменту указу президента про оголошення призову", – пояснив батькам ситуацію начальник відділу комплектування та призову Тернопільського обласного військового комісаріату Петро Сирко.

      військкомат
      Люди під військкоматом в Тернополі/ фото "20 хвилин Тернопіль"

      За його словами, наразі у військкоматі Тернополя перебуває орієнтовно 30 осіб, які очікують на проходження медичної комісії.

      Сирко також додав: працівники військкомату можуть вручити повістку в будь-якому місці та в будь-який час, в тому числі і на вулиці.

      Вони можуть бути одягнені у цивільний одяг, головне – мають представитися,
      – зазначив він, ставлячи під сумнів слова рідних про те, що хлопці не знали, хто їх "в’яже".

      Де "відловлювали" тернополян?

      • біля кафе "Цибулька" (біля залізничного вокзалу);
      • біля нічного клубу "Алюр" (на проспекті Злуки);
      • поблизу автовокзалу (район центрального міського ринку).

      Місця, де затримували тернопільських призовників


      Хто може отримати звільнення від армії/ інфографіка 24 каналу
       

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      52065
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Збройні сили України Новини України Поліція Міністерство оборони України Тернопіль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 20:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 473
      Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі
      сьогодні , 19:30 Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі
      Євгенія Мазур 5666
      Навіщо Росії боснійський сценарій на Донбасі: дипломат про широку автономію
      сьогодні , 19:00 Навіщо Росії боснійський сценарій на Донбасі: дипломат про широку автономію
      Катерина Козачинська 679
      Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента
      сьогодні , 18:00 Чи переростуть мітинги в Україні у масові протести проти президента
      Інна Жолобович 990
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 1042
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук