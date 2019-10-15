У Тернополі вночі "відловлювали" призовників: впіймали та не відпускають 40 осіб – фото

В ніч з 13 на 14 жовтня у Тернополі затримали 40 чоловіків призовного віку. Люди у цивільному просто підходили до хлопців, просили пред’явити документи, а тоді насильно забирали у військкомат.

Через масові затримання під військовим комісаріатом у Тернополі зібралися родичі хлопців. Вони вимагають відпустити їх та розповідають, що жодному затриманому раніше не надходила повістка. Про це інформує місцеве видання "20 хвилин".

Важливо: Осінній призов 2019: усі подробиці

Рідні кажуть: хлопців затримували невідомі, які заламували їм руки, прикладали силу та насильно везли до військкомату. При цьому, як кажуть батьки, ніхто не представлявся, а повісток хлопці не отримували.

Одному із хлопців 13 жовтня виповнилось 20 років. Його затримали біля місцевого кафе "Цибулька" близько 3 – 4 ранку 14 жовтня.

Його подруга-очевидиця розповіла: троє невідомих у цивільному одязі підійшли та заламали хлопцю руки, порвали куртку і забрали у військкомат. За такою ж схемою "виловили" близько 40 хлопців не лише у Тернополі, а й у районах та привезли у міський військкомат на вулиці Тролейбусній.



Батьки під стінами військкомату/ фото "20 хвилин Тернопіль"

Батьки хлопців зібралися під стінами військкомату 14 жовтня. Прийшло близько 30 осіб, деякі рідні намагалися прорватися всередину будівлі.

Люди викликали поліцію, щоб визволити своїх дітей. Але марно: правоохоронці перевірили, в яких умовах тримають юнаків, а далі повідомили – хлопців вивести не можуть, бо це не в їх компетенції..

У пресслужбі Нацполіції Тернопільській області журналістам 24 каналу повідомили, що не можуть коментувати ситуацію, оскільки справа стосується діяльності військового комісаріату. Після того, як батьки затриманих викликали поліцію, під будівлю військкомату правоохоронці зібрали свідчення та заяви людей і передали їх в ДБР.

Правоохоронці кажуть, що під будівлею люди поводяться спокійно, не порушують громадський порядок.



Хто може отримати відстрочку від армії/ інфографіка 24 каналу

"До військової служби підлягають придатні за станом здоров’я громадяни України віком від 20 до 27 років. Призовників оповіщають за допомогою повісток, через селищні ради, робити це можуть також працівники військового комісаріату. Якщо повістка за якихось обставин не надійшла, громадяни призовного віку мають самі з’явитися у військкомат у десятиденний термін з моменту указу президента про оголошення призову", – пояснив батькам ситуацію начальник відділу комплектування та призову Тернопільського обласного військового комісаріату Петро Сирко.



Люди під військкоматом в Тернополі/ фото "20 хвилин Тернопіль"

За його словами, наразі у військкоматі Тернополя перебуває орієнтовно 30 осіб, які очікують на проходження медичної комісії.

Сирко також додав: працівники військкомату можуть вручити повістку в будь-якому місці та в будь-який час, в тому числі і на вулиці.

Вони можуть бути одягнені у цивільний одяг, головне – мають представитися,

– зазначив він, ставлячи під сумнів слова рідних про те, що хлопці не знали, хто їх "в’яже".

Де "відловлювали" тернополян?

біля кафе "Цибулька" (біля залізничного вокзалу);

біля нічного клубу "Алюр" (на проспекті Злуки);

поблизу автовокзалу (район центрального міського ринку).

Місця, де затримували тернопільських призовників