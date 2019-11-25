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      В Тернополе обвенчались волонтер и офицер ВСУ: романтическая история

      52 Читати новину українською
      Свадьба волонтера и офицера / 24 канал

      Прямо в военной части в Тернополе решили пожениться офицер Вооруженных сил Украины и волонтер. Венчал влюбленных армейский капеллан, а первым молодоженов поздравил командир бригады и съемочная группа 24 канала.

      Для артиллерийской бригады в Тернополе – это был особенный день. Возле штаба части в бригадной часовни было венчание. Обеты вечной любви дали капитан Сергей и волонтер Татьяна.

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      Первым молодоженов поздравил командир.

      війна на донбасі
      Пару соединила война

      Познакомились молодожены три года назад. Сергей искал людей, которые плетут маскировочные сетки, а Татьяна во Львове как раз занималась волонтерством.

      війна на донбасі
      Венчание волонтера и военного

      Пожениться они решили давно, но война всегда вносила свои коррективы. И вот долгожданный день наконец наступил.

      Посмотрели, полюбили и решили пройти такой долгий путь. Три года шли к этому. Сначала взяли гражданский брак, а затем – церковный,
      – рассказал жених и капитан Вооруженных Сил Украины Сергей Новиков.

      Поэтому для того, чтобы церемония получилась, как задумали, пара ждала, пока их собрат и военный капеллан вернутся с войны, чтобы их обвенчать.

      весілля війна на донбасі
      Свадьба в военной части

      Артиллерийская бригада, в которой служит Сергей, несколько дней назад в полном составе без потерь вернулась из Донбасса. В ближайшее время супруги Новиковы планируют обживаться в Тернополе. Впереди у Сергея еще служба, но мужчина знает – дома теперь его ждет любимая жена.

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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Тернополь
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