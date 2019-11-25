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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У Тернополі повінчались волонтерка та офіцер ЗСУ: романтична історія

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      Весілля волонтерки та офіцера / 24 канал

      Прямісінько у військовій частині в Тернополі вирішили побратись офіцер Збройних сил України та волонтерка. Вінчав закоханих армійський капелан, а першим молодят вітав командир бригади та знімальна група 24 каналу.

      Для артилерійської бригади у Тернополі – це був особливий день. Біля штабу частини в бригадній каплиці було вінчання. Обітниці вічного кохання дали капітан Сергій та волонтерка Тетяна.

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      Першим молодят привітав командир.

      війна на донбасі
      Пару поєднала війна

      Познайомились наречені три роки тому. Сергій шукав людей, які плетуть маскувальні сітки, а Тетяна у Львові саме займалася волонтерством.

      війна на донбасі
      Вінчання волонтерки та військового

      Побратись вони вирішили давно та війна повсякчас вносила свої корективи. І ось довгоочікуваний день нарешті настав.

      Подивилися, покохалися і вирішили пройти такий довгий шлях. Три роки йшли до цього. Спершу взяли цивільний шлюб, а потім – церковний,
      – розповів наречений та капітан Збройних Сил України Сергій Новіков.

      Тож для того, щоб церемонія вийшла, як задумали, пара чекала, поки їх побратим та військовий капелан повернуться з війни, аби їх повінчати.

      весілля війна на донбасі
      Весілля у військовій частині

      Артилерійська бригада, в якій служить Сергій, кілька днів тому у повному складі без втрат повернулася з Донбасу. То ж в найближчий час подружжя Новікових планує обживатися у Тернополі. Попереду у Сергія ще служба, але чоловік знає — вдома тепер на нього чекає кохана дружина.

      Переможець "Танців з зірками 2019" – Євген Кот: що відомо про танцівника
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      989
      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Тернопіль
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