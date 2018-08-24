14:57
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

В Тернополе создали бесплатный банк доноров костного мозга

42 Читати новину українською

Только две страны в мире – Албания и Украина не проводят операций, которые могли бы спасти жизни сотням украинцев, больных раком. Пересадка костного мозга уже давно привычная операция в Польше или в Беларуси. Чтобы спастись украинцы вынуждены выезжать за границу и платить большие деньги за лечение.

Но едва ли не половина стоимости пересадки костного мозга стоит поиск и оплата донора. Поэтому активные тернополяне решили организовать первый негосударственный банк доноров костного мозга. Как он работает – узнавали наши журналисты.

Читайте также: День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь

Год назад тернополянке Юлии внезапно стало плохо. Две недели врачи не могли определиться с диагнозом. А когда установили, просто шокировали девушку.

кров
В Тернополе создали банк доноров костного мозга

Юлия лечилась в Польше. Операция, обследования, терапия стоили 50 тысяч долларов. Донором костного мозга стал брат. Уже после лечения, женщина решила помогать другим и создала уникальный реестр доноров.

Государственный реестр, который функционирует с 2009 года, имеет очень маленькое количество зарегистрированных доноров. А с 2014 года вообще перестал регистрировать,
– сообщил основатель Негосударственного реестра доноров костного мозга Роман Куц.

В реестре уже 200 потенциальных доноров. Им высылают специальный конверт с тест-набором для определения ДНК. Образцы направляют в немецкую лабораторию. Стоимость анализа – 150 евро, но платит их не донор, а благотворительный фонд.

кров
Операция, обследования, терапия стоят 50 тысяч долларов

"Когда появляется пациент, которому нужна трансплантация костного мозгу не от родственного донора, определяется ДНК пациента. И дальше в базе данных потенциальных доноров ищется человек, который наиболее подходит генетически для этого человека", – отметил основатель Негосударственный реестр доноров костного мозга Роман Куц.

Читайте также: На Тернопольщине обнаружили находку важную для Украины

Сама же трасплантации костного мозга может проводится ввиде операции, или переливания крови. Однако операции по трансплантации костного мозга для взрослых в Украине не осуществляют. А лечение за рубежом обходится не дешево. Активисты и сами врачи надеются, что в Украине таки создадут центр пересадки костного мозга.

В Украине это условно 200 пациентов в год. По моему мнению, достаточно создать один центр, который бы занимался этой проблемой, но это должно взять на себя государство,
– отметил главный врач Тернопольской районной больницы, хирург Владимир Лисовский.

К тому же до 1 октября должны создать Единую государственную информационную систему трансплантации. В двух базах данных, будет информация о больных и о потенциальных донорах. Это требование нового закона о трансплантации. Мы уже приступаем к тому, чтобы изменить использованы средства для пилотной программы, чтобы мы могли этот реестр разработать

Как стать донором и спасти жизнь человека, можно узнать на страницах благотворительного фонда "Украинский реестр доноров костного мозга" в соцсетях.

Теги: Новости Украины Медицина Здоровье Тернополь
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 24 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук