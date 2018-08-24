В Тернополе создали бесплатный банк доноров костного мозга

Только две страны в мире – Албания и Украина не проводят операций, которые могли бы спасти жизни сотням украинцев, больных раком. Пересадка костного мозга уже давно привычная операция в Польше или в Беларуси. Чтобы спастись украинцы вынуждены выезжать за границу и платить большие деньги за лечение.

Но едва ли не половина стоимости пересадки костного мозга стоит поиск и оплата донора. Поэтому активные тернополяне решили организовать первый негосударственный банк доноров костного мозга. Как он работает – узнавали наши журналисты.

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Год назад тернополянке Юлии внезапно стало плохо. Две недели врачи не могли определиться с диагнозом. А когда установили, просто шокировали девушку.



В Тернополе создали банк доноров костного мозга

Юлия лечилась в Польше. Операция, обследования, терапия стоили 50 тысяч долларов. Донором костного мозга стал брат. Уже после лечения, женщина решила помогать другим и создала уникальный реестр доноров.

Государственный реестр, который функционирует с 2009 года, имеет очень маленькое количество зарегистрированных доноров. А с 2014 года вообще перестал регистрировать,

– сообщил основатель Негосударственного реестра доноров костного мозга Роман Куц.

В реестре уже 200 потенциальных доноров. Им высылают специальный конверт с тест-набором для определения ДНК. Образцы направляют в немецкую лабораторию. Стоимость анализа – 150 евро, но платит их не донор, а благотворительный фонд.



Операция, обследования, терапия стоят 50 тысяч долларов

"Когда появляется пациент, которому нужна трансплантация костного мозгу не от родственного донора, определяется ДНК пациента. И дальше в базе данных потенциальных доноров ищется человек, который наиболее подходит генетически для этого человека", – отметил основатель Негосударственный реестр доноров костного мозга Роман Куц.

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Сама же трасплантации костного мозга может проводится ввиде операции, или переливания крови. Однако операции по трансплантации костного мозга для взрослых в Украине не осуществляют. А лечение за рубежом обходится не дешево. Активисты и сами врачи надеются, что в Украине таки создадут центр пересадки костного мозга.

В Украине это условно 200 пациентов в год. По моему мнению, достаточно создать один центр, который бы занимался этой проблемой, но это должно взять на себя государство,

– отметил главный врач Тернопольской районной больницы, хирург Владимир Лисовский.

К тому же до 1 октября должны создать Единую государственную информационную систему трансплантации. В двух базах данных, будет информация о больных и о потенциальных донорах. Это требование нового закона о трансплантации. Мы уже приступаем к тому, чтобы изменить использованы средства для пилотной программы, чтобы мы могли этот реестр разработать

Как стать донором и спасти жизнь человека, можно узнать на страницах благотворительного фонда "Украинский реестр доноров костного мозга" в соцсетях.