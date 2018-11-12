17:57
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В торговом центре в Минске обвалился потолок, есть пострадавшая: фото

      108 Читати новину українською
      В торговом центре в Минске обвалился потолок
      В торговом центре в Минске обвалился потолок / Твиттер МЧС Минска

      В торговом центре в столице Беларуси обвалился потолок. В результате обрушения пострадала одна женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

      Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Минска в Twitter.

      Смотрите также: В Румынии авто влетело в торговый центр: среди пострадавших – дети

      Происшествие случилось 12 ноября в торговом центре "Арена-сити".

      "Минск. ТЦ "Арена-сити". Обвал потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

      На Твиттер-странице милиции Минска отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители.

      Мінськ Торговий центр Стеля
      В торговом центре в Минске обвалился потолок/ Источник: Твиттер МЧС Минска

      Мінськ Торговий центр Стеля
      В результате обрушения пострадала одна женщина/ Источник: Твиттер МЧС Минска

      Как сообщает издание БЕЛТА, по предварительным данным, в результате инцидента одна женщина получила травмы.

      "Одна пострадавшая. Ее состояние – средней степени тяжести", – цитирует издание слова Юлии Бородун.

      Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма", обстоятельства происшествия выясняются.

       

      Теги: Минск Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сегодня , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують
      сегодня , 17:00 Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують
      Блог Медіа
      Первая и самая кровавая: Недооцененная война
      сегодня , 16:00 Первая и самая кровавая: Недооцененная война
      Гройсман идет в президенти?
      сегодня , 15:00 Гройсман идет в президенти?
      Блог Соцмережі
      Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      сегодня , 13:12 Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      12544
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На севере Франции открыли филиал Лувра
       5 декабря 2012 , 18:46
      Брейвика не отпустили на похороны матери
       24 марта 2013 , 12:20 2
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук