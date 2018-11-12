В торговом центре в Минске обвалился потолок, есть пострадавшая: фото

В торговом центре в столице Беларуси обвалился потолок. В результате обрушения пострадала одна женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Минска в Twitter.

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Происшествие случилось 12 ноября в торговом центре "Арена-сити".

"Минск. ТЦ "Арена-сити". Обвал потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На Твиттер-странице милиции Минска отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители.



В торговом центре в Минске обвалился потолок/ Источник: Твиттер МЧС Минска





В результате обрушения пострадала одна женщина/ Источник: Твиттер МЧС Минска

Как сообщает издание БЕЛТА, по предварительным данным, в результате инцидента одна женщина получила травмы.

"Одна пострадавшая. Ее состояние – средней степени тяжести", – цитирует издание слова Юлии Бородун.

Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма", обстоятельства происшествия выясняются.