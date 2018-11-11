В Румынии авто влетело в торговый центр: среди пострадавших – дети
В румынском городе Брэила мужчина на автомобиле влетел в торговый центр, в результате чего пострадали по меньшей мере 7 человек.
Инцидент произошел днем 11 ноября в городе Брэила, на востоке Румынии.
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Источник: 24 Канал
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