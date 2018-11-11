У Румунії авто влетіло у торговий центр: серед постраждалих – діти

У румунському місті Бреїла чоловік на автомобілі влетів у торговий центр, внаслідок чого постраждало щонайменше 7 людей.

Інцидент стався вдень 11 листопада в місті Бреїла, що на сході Румунії.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок наїзду постраждали щонайменше семеро осіб, серед низ двоє дітей – віком 11 та 13 років.

Речниця міської поліції Лаура Дан повідомила, що водій, який в'їхав у двері торгового центру відзначився ще до наїзду.



Авто в'їхало у двері торгового центру у Румунії/Фото: probr.ro

Під час суперечки він поранив ножем іншого чоловіка – за даними поліції, сварка у них виникла саме через автомобіль.

Після перепалки 20-річний чоловік сів в авто збив двох людей на кільцевій дорозі міста, а після цього вже в'їхав у двері торгового центру.

Речниця поліції підтвердила, що водія-порушника вдалось затримати, а в його крові виявили алкоголь.

За словами очевидців, інцидент трапився вдень у неділю, коли в торговому центрі перебувало багато людей.

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця події.

Cine este tânărul care a intrat cu maşina în oameni la mall-ul din Brăila. Sunt cel puţin 7 răniţi, dintre care şi copii https://t.co/ScaTQQkPQ2 pic.twitter.com/sGBGCJom7v — Andreea Gherasim (@AndreeaGherasi8) 11 листопада 2018 р.

Ce a strigat tânărul înainte de a intra cu mașina în mall-ul din Brăila. Declarații șocante, făcute de martori https://t.co/9xHDTflP36 pic.twitter.com/zTpVe9A0IF — Stiri BUCuresti (@StiriBUC) 11 листопада 2018 р.

Atac la mall în Brăila. Un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de oameni. 10 răniți https://t.co/XgK9MdOHYv pic.twitter.com/3A1g5E3beq — 9MonthsInRomania (@JaredASnyder) 11 листопада 2018 р.

Авто в'їхало у торговий центр у Румунії: дивіться відео з місця ДТП

Дивіться відео з місця ДТП у Румунії: авто в'їхало у торговий центр

До слова, 9 листопада у Мельбурні (Австралія) чоловік скоїв наїзд у будівлю торгового центру, а після цього напав на перехожих та поліцейських із ножем.