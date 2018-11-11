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      У Румунії авто влетіло у торговий центр: серед постраждалих – діти

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      У румунському місті Бреїла чоловік на автомобілі влетів у торговий центр, внаслідок чого постраждало щонайменше 7 людей.

      Інцидент стався вдень 11 листопада в місті Бреїла, що на сході Румунії.

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      За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок наїзду постраждали щонайменше семеро осіб, серед низ двоє дітей – віком 11 та 13 років.

      Речниця міської поліції Лаура Дан повідомила, що водій, який в'їхав у двері торгового центру відзначився ще до наїзду.

      Авто наїзд торговий центр Бреїла румунія
      Авто в'їхало у двері торгового центру у Румунії/Фото: probr.ro

      Під час суперечки він поранив ножем іншого чоловіка – за даними поліції, сварка у них виникла саме через автомобіль.

      Після перепалки 20-річний чоловік сів в авто збив двох людей на кільцевій дорозі міста, а після цього вже в'їхав у двері торгового центру.

      Речниця поліції підтвердила, що водія-порушника вдалось затримати, а в його крові виявили алкоголь.

      За словами очевидців, інцидент трапився вдень у неділю, коли в торговому центрі перебувало багато людей.

      Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця події.

      Авто в'їхало у торговий центр у Румунії: дивіться відео з місця ДТП

      Дивіться відео з місця ДТП у Румунії: авто в'їхало у торговий центр

      До слова, 9 листопада у Мельбурні (Австралія) чоловік скоїв наїзд у будівлю торгового центру, а після цього напав на перехожих та поліцейських із ножем.

       

      Теги: Фотоновини Аварії та ДТП Румунія
      Джерело: 24 Канал
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