У торговому центрі в Мінську обвалилася стеля, є постраждала: фото

У торговому центрі в столиці Білорусі обвалилася стеля. Внаслідок обвалу постраждала одна жінка, її госпіталізували із черепно-мозковою травмою.

Про це повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій Мінська у Twitter.

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Подія трапилася 12 листопада у торговому центрі "Арена-сіті".

"Мінськ. ТЦ "Арена-сіті". Обвал стельового перекриття на площі 150 квадратних метрів. Інформація про потерпілих уточнюється", – мовиться у повідомленні.

На Твіттер-сторінці міліції Мінська зазначається, що на місце події прибули правоохоронці.



У торговому центрі в Мінську обвалилась стеля/ Джерело: Твіттер МНС Мінська



Внаслідок обвалу постраждала одна жінка/ Джерело: Твіттер МНС Мінська

Як повідомляє видання БЕЛТА, за попередніми даними, внаслідок інциденту одна жінка отримала травми.



"Одна постраждала. Її стан – середнього ступеня тяжкості", – цитує видання слова сказала Юлії Бородун.



Жінку госпіталізували із попереднім діагнозом "черепно-мозкова травма", обставини події з'ясовуються.