В торговом центре в США произошла стрельба: есть пострадавшие

В воскресенье, 13 января, вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре в пригороде американского города Солт-Лейк-Сити. В результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщило издание AP. Читайте также: В США служебный пес получил передозировки наркотиками, обнюхивая пассажиров Отмечается, что стрелку удалось скрыться. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. По данным спасательной службы, в результате стрельбы два человека получили ранения. Подробности инцидента не сообщаются. Стрельба произошла в воскресенье днем в торговом центре Fashion Place в пригороде Мюррея к югу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта. LATEST: Authorities searching for multiple suspects in Utah mall shooting that injured two people. https://t.co/p8ZenQhP4T pic.twitter.com/LJ91DuqcU1 — ABC News (@ABC) 13 січня 2019 р. Смотрите видео: стрельба в торговом центре Солт-Лейк-Сити