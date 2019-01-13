В торговом центре в США произошла стрельба: есть пострадавшие
В воскресенье, 13 января, вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре в пригороде американского города Солт-Лейк-Сити. В результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения.
Об этом сообщило издание AP.
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Отмечается, что стрелку удалось скрыться. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.
По данным спасательной службы, в результате стрельбы два человека получили ранения.
Подробности инцидента не сообщаются.
Стрельба произошла в воскресенье днем в торговом центре Fashion Place в пригороде Мюррея к югу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Смотрите видео: стрельба в торговом центре Солт-Лейк-Сити
Источник: 24 Канал
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