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      В торговом центре в США произошла стрельба: есть пострадавшие

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      Торговый центр Fashion Place
      Торговый центр Fashion Place / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 13 января, вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре в пригороде американского города Солт-Лейк-Сити. В результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения.

      Об этом сообщило издание AP.

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      Отмечается, что стрелку удалось скрыться. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

      По данным спасательной службы, в результате стрельбы два человека получили ранения.

      Подробности инцидента не сообщаются.

      Стрельба произошла в воскресенье днем в торговом центре Fashion Place в пригороде Мюррея к югу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

      Смотрите видео: стрельба в торговом центре Солт-Лейк-Сити

       

      Теги: Новости США Жертвы
      Источник: 24 Канал
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