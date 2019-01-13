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      У торговому центрі в США сталася стрілянина: є постраждалі

      13 Читать новость на русском
      Торговий центр Fashion Place
      Торговий центр Fashion Place / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 13 січня, озброєний чоловік вчинив стрілянину у торговому центрі в передмісті американського міста Солт-Лейк-Сіті. Внаслідок інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення.

      Про це повідомило видання AP.

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      Зазначається, що стрільцю вдалося втекти. Наразі поліція розшукує підозрюваного.

      За даними рятувальної служби, внаслідок стрілянини двоє людей отримали поранення.

      Подробиці інциденту не повідомляються.

      Стрілянина сталася в неділю вдень у торговому центрі Fashion Place в передмісті Мюррея на південь від Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

      Дивіться відео: стрілянина у торговому центрі Солт-Лейк-Сіті

       

      Теги: Новини США Жертви
      Джерело: 24 Канал
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