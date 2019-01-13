У торговому центрі в США сталася стрілянина: є постраждалі
У неділю, 13 січня, озброєний чоловік вчинив стрілянину у торговому центрі в передмісті американського міста Солт-Лейк-Сіті. Внаслідок інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення.
Про це повідомило видання AP.
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Зазначається, що стрільцю вдалося втекти. Наразі поліція розшукує підозрюваного.
За даними рятувальної служби, внаслідок стрілянини двоє людей отримали поранення.
Подробиці інциденту не повідомляються.
Стрілянина сталася в неділю вдень у торговому центрі Fashion Place в передмісті Мюррея на південь від Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.
Дивіться відео: стрілянина у торговому центрі Солт-Лейк-Сіті
Джерело: 24 Канал
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