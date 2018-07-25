В туалете Львовского органного зала нашли уникальные фрески

Во Львове нашли уникальные исторические фрески в уборной. Давние художественные росписи обнаружили просто в туалете Львовского органного зала. О них никто бы и не узнал, если бы не первый за 30 лет ремонт, который затеяли в здании.

В органном зале просто в шоке. О том, что в туалете есть уникальные фрески не знал никто. На них наткнулись ремонтники, которые решили исследовать стены здания, перед работами. Несколько ударов по стене, и заметили уникальные художественные произведения. Как оказалось, это фрагменты фресок польского художника Яна Генрика Розена.

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"По территории коридоров и туалетов видны маленькие такие кубики, называется зондирование. В туалетах нам удалось выявить и утвердить факт присутствия фресок Розена", – отметил заместитель директора органного зала Тарас Демко.

Тем временем в стенах фойе органного зала уже прокладывают новую электропроводку. Продолжаются работы и в коридорах и холле органного зала. Предварительно ремонт здания 17 века будет стоить почти 800 тысяч гривен. Городской совет же на все про все выделил один миллион гривен.

Мы хотим, чтобы органный зал был комфортный, уютный. Хотим привести инфраструктуру в соответствие международным стандартам, чтобы не было стыдно приглашать приезжающих музыкантов, чтобы мы могли предоставить и создать все возможности,

– сказала директор департамента развития горсовета Наталья Бунда.

Несмотря на ремонты, концерты в органном зале будут продолжаться. Тем временем, первый этап ремонтных работ завершат ориентировочно в октябре. А вот фрески польского художника Розена будут реставрировать в течение следующего года.