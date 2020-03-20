В Турции из-за коронавируса могут отменить "шведские столы"

Ассоциация отельеров Турции рассматривает вариант, при которого в новом туристическом сезоне не будет питания по системе "бери, что хочешь". Сделать это хотят для предотвращения распространения коронавируса.

Любимые туристами "шведские столы" планируют заменить стандартными тарелками с завтраком и комплексным меню. О таких мерах безопасности, котрые вероятно будут введены в отелях Турции, докладывает агентство Анадолу.

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Поскольку туристическая сфера является важнейшим наполнителем бюджета Турции, о закрытии границ от туристов в Турции, как и о закрытии гостиниц, пока речь не идет. Министерство культуры и туризма рекомендовало отельерам перенести начало туристического сезона на середину апреля.

За сутки 19 марта в Турции выявили 168 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество больных возросло до 359 человек. Четыре человека в Турции умерли от Covid-2019.

На 18 марта из-за закрытия Украиной воздушных границ с Турции хотели евакуироваться почти 300 украицев. С просьбой к украинским дипломатическим ведомствам вернуть их на родину обратились 290 граждан. Их должны доставить специальными рейсами, которые организуют в хабе в Стамбуле.