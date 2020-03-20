У Туреччині через коронавірус можуть скасувати "шведські столи"

Асоціація готельєрів Туреччини розглядає варіант, за якого у новому туристичному сезоні не буде харчування за системою "бери, що захочеш". Зробити це хочуть задля запобіганню поширення коронавірусу.

Улюблені туристами "шведські столи" планують замінити стандартними тарілками з сніданком і комплексним меню. Про такі заходи безпеки, що ймовірно будуть введені у готелях Туреччини, повідомляє агентство Анадолу.

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Оскільки туристична сфера є важливим наповнювачем бюджету Туреччини, про закриття кордонів від відпочивальників у Туреччині, як і відповідно готелів, поки не йдеться. Міністерство культури і туризму рекомендувало готельєрам перенести початок туристичного сезону на середину квітня.

За добу 19 березня в Туреччині виявили 168 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість хворих зросла до 359 осіб. Четверо людей у Туреччині померли від Covid-2019.

На 18 березня через закриття Україною повітряних кордонів із Туреччини хотіли евакуюватися майже 300 українців. З проханням до українських дипустанов повернути їх на батьківщину звернулися 290 громадян. Їх мають доправити спеціальними рейсами, які організують у хабі в Стамбулі.