В Турции нашли мертвым личного охранника Саддама Хусейна

В своем собственном доме в Турции был найден мертвым личный охранник бывшего президента Ирака Саддама Хусейна – Аднан Джири Шамаиль. По предварительным данным, он умер в результате острой сердечной недостаточности.

Об этом 24 октября сообщает Shafaq news.

Причины смерти 68-летнего экс-охранника Хусейна еще предстоит установить в ходе патологоанатомической экспертизы.

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Издание уточнило, что смерть Шамаиля была зафиксирована в его доме в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где тот проживал последние годы.

Экс-охранник президента покинул Ирак после казни Саддама Хусейна в 2006 году. После свержения режима Хусейна, многие из его окружения из-за опасений за свою жизнь бежали из Ирака. Многие охранники экс-президента оказались в списке 200 самых разыскиваемых представителей свергнутого режима. Несколько человек из личной гвардии Хусейна были убиты после 2003 года.