У Туреччині знайшли мертвим особистого охоронця Саддама Хусейна

У своєму власному будинку в Туреччині був знайдений мертвим особистий охоронець колишнього президента Іраку Саддама Хусейна – Аднан Джірі Шамаіль. За попередніми даними, він помер в результаті гострої серцевої недостатності.

Про це 24 жовтня повідомляє Shafaq news.

Причини смерті 68-річного екс-охоронця Хусейна ще належить встановити в ході патологоанатомічної експертизи.

Читайте також: Вбивство журналіста Хашоггі: ЗМІ сповістили, хто віддав наказ

Видання уточнило, що смерть Шамаіля була зафіксована в його будинку в місті Шанлиурфа на південному сході Туреччини, де той проживав останні роки.

Екс-охоронець президента покинув Ірак після страти Саддама Хусейна у 2006 році. Після повалення режиму Хусейна багато хто з його оточення через побоювання за своє життя втекли з Іраку. Багато охоронців екс-президента виявилися у списку 200 найбільш розшукуваних представників поваленого режиму. Кілька людей з особистої гвардії Хусейна були вбиті після 2003 року.