В Турции открыли украинское консульство: фото

4 ноября, в Анталии, что в Турции состоялось почетное открытие украинского консульства.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Павел Климкин.

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"Сегодня открыли консульство Украины в Анталии, а также "Украинский дом" – культурный центр украинской общины", – написал министр.

Он отметил, что на фасаде здания на турецком языке разместили призыв освободить политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

"Один из турецких граждан в толпе: "Он защищал Крым, должны теперь защитить его!", – Климкин.

Напомним, что 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом посетил Турцию. В этот день в Анкаре состоялось седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна никогда не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма и продолжит беспокоиться о правах и интересах крымских татар.