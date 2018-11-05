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      У Туреччині відкрили українське консульство: фото

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      У Туреччині відкрили українське консульство
      У Туреччині відкрили українське консульство / Фото з відкритих джерел

      4 листопада,в Анталії, що в Туреччині відбулося почесне відкриття українського консульства.

      Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Павло Клімкін.

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      "Сьогодні відкрили консульство України в Анталії, а також "Український дім" – культурний центр української громади", – написав міністр.

      Він зазначив, що на фасаді будівлі турецькою мовою розмістили заклик звільнити політв'язня в РФ Олега Сенцова.

      "Один з турецьких громадян у натовпі: "Він захищав Крим, маємо тепер захистити його!", – Клімкін.

      Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідав Туреччину. Цього дня в Анкарі відбулося сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.

      Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що його країна ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.

      Теги: Новини України Новини Туреччини Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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