У Туреччині відкрили українське консульство: фото
4 листопада,в Анталії, що в Туреччині відбулося почесне відкриття українського консульства.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Павло Клімкін.
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"Сьогодні відкрили консульство України в Анталії, а також "Український дім" – культурний центр української громади", – написав міністр.
Він зазначив, що на фасаді будівлі турецькою мовою розмістили заклик звільнити політв'язня в РФ Олега Сенцова.
"Один з турецьких громадян у натовпі: "Він захищав Крим, маємо тепер захистити його!", – Клімкін.
Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідав Туреччину. Цього дня в Анкарі відбулося сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що його країна ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.