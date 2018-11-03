Ніколи не визнавали і не визнаватимемо анексії Криму, – Ердоган

Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.

Таку заяву на спільному брифінгу в Анкарі зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Читайте також: Полторак у Туреччині обговорив посилення безпеки у Чорноморському регіоні

Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону,

– наголосив очільник Туреччини.

Ердоган також запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України.

Своєю чергою, Петро Порошенко подякував президенту Туреччини у його підтримці та допомозі стосовно роботи над звільненням українських бранців у Кремлі.

Спільний брифінг президентів Туреччини та України:

Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Туреччину. Цього дня в Анкарі відбувається сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.