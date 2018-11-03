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      Ніколи не визнавали і не визнаватимемо анексії Криму, – Ердоган

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      Ердоган запевнив, що Туреччина ніколи не визнає Крим російським
      Ердоган запевнив, що Туреччина ніколи не визнає Крим російським / фото з соцмереж

      Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму та продовжить турбуватися про права та інтереси кримських татар.

      Таку заяву на спільному брифінгу в Анкарі зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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      Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону,
      – наголосив очільник Туреччини.

      Ердоган також запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України.

      Своєю чергою, Петро Порошенко подякував президенту Туреччини у його підтримці та допомозі стосовно роботи над звільненням українських бранців у Кремлі.

      Спільний брифінг президентів Туреччини та України:

      Нагадаємо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Туреччину. Цього дня в Анкарі відбувається сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.

      Теги: Анексія Криму Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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