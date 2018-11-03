Никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма, – Эрдоган

Турция никогда не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма и продолжит заботиться о правах и интересах крымских татар.

Такое заявление на совместном брифинге в Анкаре сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. ... И мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар – как тех, кто остался на территории Крыма, так и тех, кто был вынужден переехать из этого региона,

– отметил глава Турции.

Эрдоган также заверил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности и политического единства Украины.

В свою очередь, Петр Порошенко поблагодарил президента Турции в его поддержке и помощи относительно работы над освобождением украинских пленников в Кремле.

Совместный брифинг президентов Турции и Украины:

Напомним, что 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом посещает Турцию. В этот день в Анкаре происходит седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.