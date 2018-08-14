В Турции планируют отменить отдых all inclusive

2018 год может стать последним, когда отдыхать в Турции можно будет по выгодным ценам. Скоро туристическая страна планирует поднять доходы от туризма до уровня в 50 млрд долларов.

Об этом заявил руководитель турецкой группы туркомпаний Limak Каан Кавалоглу, передает Politeka.

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Турецкие операторы считают, что система "все включено" не оправдывает ожиданий и нужно предложить альтернативу.

"Туристы не хотят выходить за стены отелей. Действие данной системы нужно ограничить, создать возможности для посещения не только исторических и культурных достопримечательностей Турции, но и разного рода тематических парков развлечений. Нужно дать туристам возможность увидеть то, чего они больше нигде не увидят", – отметил Кавалоглу.

По его словам, туристам намерены предложить больше развлечений.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованны тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.