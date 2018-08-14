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У Туреччині планують відмінити відпочинок all inclusive

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Відпочинок у Туреччині
Відпочинок у Туреччині / maptour.com.ua

2018 рік може стати останнім, коли відпочивають у Туреччині по вигідним цінам. Скоро туристична країна планує підняти доходи від туризму до рівня в 50 мільярдів доларів.

Про це заявив керівник турецької групи туркомпаній Limak Каан Кавалоглу, передає Politeka.

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Турецькі оператори вважають, що система "все включено" не виправдовує очікувань та потрібно запропонувати альтернативу.

"Туристи не хочуть виходити за стіни готелів. Дія даної системи потрібно обмежити, створити можливості для відвідування не тільки історичних і культурних пам’яток Туреччини, а й різного роду тематичних парків розваг. Потрібно дати туристам можливість побачити те, чого вони більше ніде не побачать", – зазначив Кавалоглу.

За його словами, туристам мають намір запропонувати більше розваг.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Теги: Новини України відпочинок Новини Туреччини Гроші
Джерело: 24 Канал
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