14:59
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Турции полиция задержала журналистов российского агентства Sputnik

      - Читати новину українською

      Турецкая полиция 1 марта задержала троих журналистов турецкого отдела российского агентства Sputnik. Их обвиняют в измене родины из-за работы в российском пропагандистском СМИ.

      Причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад", пишет Sözcü.

      К слову: Российского журналиста Пивоварова не впустили в Украину: россиянин говорит, что так решили наверху

      Что известно о задержании журналистов Sputnik

      Поздно вечером 29 февраля главный редактор агентства Маргарита Симоньян в твиттере написала, что неизвестные ворвались в квартиры троих сотрудников турецкого отдела Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины. Скорее всего, это связано с публикацией материала о регионе Хатай.

      Справка. В материалов турецких журналистов говорится о регионе Хатай. После завершения Первой мировой войны в 1918 году Хатай вошел в состав Сирии, находившейся под управлением Франции. В 1936 году турецкое правительство требовало включения региона в состав Турции. И в ноябре 1936 года ему присвоили статус автономии в составе французской Сирии.

      Как говорит Симоньян, сотрудники Sputnik не выходили на связь в течение девяти часов после обращения в полицию с заявлением о нападении.

      По информации на сайте агентства, во время нападения никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.

      Реакция МИД Росии

       

      Министерство иностранных дел России призвало турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре троих журналистов Sputnik.

      29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные участники митинга, скандируя угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность,
      – добавили в ведомстве.

      Что известно о Sputnik?Это российское пропагандистское агентство, которое имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в частности в США, Египте, Китае, Соединенном Королевстве, Уругвае и Киргизии. Sputnik был создан указом Путина, чтобы "освещать государственную политику России за рубежом".

      В 2017 году Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Sputnik ведет себя не как организация, работающая в сфере СМИ и журналистики, а как агентство, оказывающее влияние и проводящее пропаганду.

      Картинки с первым днем весны: лучшая подборка
      сегодня
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Турции Новости России Полиция Журналисты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 13:00 Масштабная сделка по отмыванию денег: что известно о теневых соглашения Порошенко и Тигипко
      Дмитро Гнап
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 12:00 Миссия выполнена: мы запустили бесплатные курсы английского онлайн
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук