В Турции полиция задержала журналистов российского агентства Sputnik

Турецкая полиция 1 марта задержала троих журналистов турецкого отдела российского агентства Sputnik. Их обвиняют в измене родины из-за работы в российском пропагандистском СМИ.

Причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад", пишет Sözcü.

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Что известно о задержании журналистов Sputnik

Поздно вечером 29 февраля главный редактор агентства Маргарита Симоньян в твиттере написала, что неизвестные ворвались в квартиры троих сотрудников турецкого отдела Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины. Скорее всего, это связано с публикацией материала о регионе Хатай.

Справка. В материалов турецких журналистов говорится о регионе Хатай. После завершения Первой мировой войны в 1918 году Хатай вошел в состав Сирии, находившейся под управлением Франции. В 1936 году турецкое правительство требовало включения региона в состав Турции. И в ноябре 1936 года ему присвоили статус автономии в составе французской Сирии.

Как говорит Симоньян, сотрудники Sputnik не выходили на связь в течение девяти часов после обращения в полицию с заявлением о нападении.

По информации на сайте агентства, во время нападения никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.

Задержан главред нашего турецкого Спутника. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

Реакция МИД Росии

Министерство иностранных дел России призвало турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре троих журналистов Sputnik.

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные участники митинга, скандируя угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность,

– добавили в ведомстве.

Что известно о Sputnik?Это российское пропагандистское агентство, которое имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в частности в США, Египте, Китае, Соединенном Королевстве, Уругвае и Киргизии. Sputnik был создан указом Путина, чтобы "освещать государственную политику России за рубежом".



В 2017 году Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Sputnik ведет себя не как организация, работающая в сфере СМИ и журналистики, а как агентство, оказывающее влияние и проводящее пропаганду.