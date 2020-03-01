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      У Туреччині поліція затримала журналістів російського агентства Sputnik

      - Читать новость на русском
      Російське агентство Sputnik / de.sputniknews.com

      Турецька поліція 1 березня затримала трьох журналістів турецького відділу російського агентства Sputnik. Їх звинувачують у зраді батьківщини через з роботу у російському пропагандистському ЗМІ.

      Причиною для затримання репортерів стала публікація на сайті агентства під заголовком "Вкрадена провінція": чому Франція передала Туреччині частину Сирії 80 років тому", пише Sözcü.

      До слова: Російського журналіста Півоварова не впустили до України: росіянин каже, так вирішили нагорі

      Що відомо про затримання журналістів Sputnik

      Пізно ввечері 29 лютого головний редактор агентства Маргарита Симоньян у твіттері написала, що невідомі увірвалися у квартири трьох співробітників турецького відділу Sputnik в Анкарі, погрожуючи й звинувачуючи у зраді батьківщини. Швидше за все, це пов'язано з публікацією матеріала про регіон Хатай.

      Довідка. У матеріалів турецьких журналістів йдеться про регіон Хатай. Після завершення Першої світової війни у 1918 році Хатай увійшов до складу Сирії, що перебувала під управлінням Франції. У 1936 році турецький уряд вимагав включення регіону до складу Туреччини. І у листопаді 1936 року йому надали статус автономії у складі французької Сирії.

      Як каже Симоньян, співробітники Sputnik не виходили на зв'язок протягом дев'яти годин після звернення в поліцію із заявою про напад. 

      За інформацією на сайті агентства, під час нападу ніхто не постраждав. Зловмисникам вдалося втекти до прибуття поліції.

      Реакція МЗС Росії

      Міністерство зовнішніх справ Росії закликало турецьку владу прояснити ситуацію з затриманням в Анкарі трьох журналістів Sputnik. 

      29 лютого у квартири співробітників Sputnik, що є турецькими громадянами, увірвалися агресивно налаштовані учасники мітингу, скандуючи загрозливі гасла. Журналістів залякували фізичною розправою, вимагали припинити професійну діяльність,
      – додали у відомстві.

      Що відомо про Sputnik?Це російське пропагандистське агентство, що має регіональні представництва та бюро у різних країнах, зокрема у США, Єгипті, Китаї, Сполученому Королівстві, Уругваї та Киргизії. Sputnik був створений указом Путіна, аби "висвітлювати державну політику Росії за кордоном". 

      У 2017 році Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Sputnik поводиться не як організація, що працює у сфері ЗМІ та журналістики, а як агентство, що здійснює вплив і проводять пропаганду. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Туреччини Новини Росії Поліція Журналісти
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