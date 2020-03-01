У Туреччині поліція затримала журналістів російського агентства Sputnik

Турецька поліція 1 березня затримала трьох журналістів турецького відділу російського агентства Sputnik. Їх звинувачують у зраді батьківщини через з роботу у російському пропагандистському ЗМІ.

Причиною для затримання репортерів стала публікація на сайті агентства під заголовком "Вкрадена провінція": чому Франція передала Туреччині частину Сирії 80 років тому", пише Sözcü.

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Що відомо про затримання журналістів Sputnik

Пізно ввечері 29 лютого головний редактор агентства Маргарита Симоньян у твіттері написала, що невідомі увірвалися у квартири трьох співробітників турецького відділу Sputnik в Анкарі, погрожуючи й звинувачуючи у зраді батьківщини. Швидше за все, це пов'язано з публікацією матеріала про регіон Хатай.

Довідка. У матеріалів турецьких журналістів йдеться про регіон Хатай. Після завершення Першої світової війни у 1918 році Хатай увійшов до складу Сирії, що перебувала під управлінням Франції. У 1936 році турецький уряд вимагав включення регіону до складу Туреччини. І у листопаді 1936 року йому надали статус автономії у складі французької Сирії.

Як каже Симоньян, співробітники Sputnik не виходили на зв'язок протягом дев'яти годин після звернення в поліцію із заявою про напад.

За інформацією на сайті агентства, під час нападу ніхто не постраждав. Зловмисникам вдалося втекти до прибуття поліції.

Задержан главред нашего турецкого Спутника. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

Реакція МЗС Росії

Міністерство зовнішніх справ Росії закликало турецьку владу прояснити ситуацію з затриманням в Анкарі трьох журналістів Sputnik.

29 лютого у квартири співробітників Sputnik, що є турецькими громадянами, увірвалися агресивно налаштовані учасники мітингу, скандуючи загрозливі гасла. Журналістів залякували фізичною розправою, вимагали припинити професійну діяльність,

– додали у відомстві.

Що відомо про Sputnik?Це російське пропагандистське агентство, що має регіональні представництва та бюро у різних країнах, зокрема у США, Єгипті, Китаї, Сполученому Королівстві, Уругваї та Киргизії. Sputnik був створений указом Путіна, аби "висвітлювати державну політику Росії за кордоном".



У 2017 році Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Sputnik поводиться не як організація, що працює у сфері ЗМІ та журналістики, а як агентство, що здійснює вплив і проводять пропаганду.