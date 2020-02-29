Російського журналіста Півоварова не впустили до України: росіянин каже, так вирішили нагорі

Головного редактора російського міжнародного телеканалу RTVI та автора ютьюб-каналу "Редакція" Олексія Півоварова не впустили до України. Прикордонники відмовили йому у в’їзді в аеропорту "Бориспіль" у Києві.

Про інцидент Пивоваров написав у фейсбуці. За словами журналіста, після прильоту його прикордонники змусили 1,5 години очікувати на лаві. Потім йому вручили постанову про те, що він не зміг підтвердити причину перебування в Україні.

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Пивоваров зауважив, що таке формулювання є звичайним для тих випадків, коли в людини, що прибуває, немає грошей або зворотного квитка. Натомість у нього начебто був і зворотній квиток, і запрошення, і житло. Також він переконує, що рішення щодо заборони йому в’їжджати ухвалили нагорі.

"Хлопці були доброзичливими та совісними, їм самим було явно незручно та шкода, що так веліли, і що під час виконання нічого не належить говорити від себе", – додав Півоваров.

Крім того, він підкреслив, що любить Україну та переживає за неї, тому від подальших коментарів утримується.

За лютий відомо про щонайменше два випадки, коли до України не пускали російських громадян.

7 лютого відмовили у в’їзді акторам ліричної комедії "Ідеальний свідок";

23 лютого не дозволили в’їхати на територію України трьом російським пропагандистам Дмитрові Сидоріну, Катерині Дементьєвій, Андрієві Фрольченкову.

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