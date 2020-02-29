Российского журналиста Пивоварова не пустили в Украину: россиянин считает, что так решили сверху

Главный редактор российского международного телеканала RTVI и автора ютьюб-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Пограничники отказали ему во въезде в аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Об инциденте Пивоваров написал в фейсбуке. По словам журналиста, после прилета его пограничники заставили 1,5 часа ожидать на скамье. Затем ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.

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Пивоваров отметил, что такая формулировка является обычной для тех случаев, когда у прибывающего человека нет денег или обратного билета. Но у него вроде был и обратный билет, и приглашение, и жилье. Также он утверждает, что решение о запрете ему въезжать приняли наверху.

"Ребята были доброжелательными и совестливыми, им самим было явно неудобно и жалко, что так велели, и во время выполнения ничего не положено говорить от себя", – добавил Пивоваров.

Кроме того, он подчеркнул, что любит Украину и переживает за нее, поэтому от дальнейших комментариев воздерживается.

За февраль известно о как минимум двух случаях, когда в Украину не пускали российских граждан.

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