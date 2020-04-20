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      В Турции вводят комендантский час, который продлится 4 дня

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      Комендантский час в Турции / unsplash.com

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в 31 провинции страны введут комендантский час. Она продлится 4 дня. такие меры связаны с пандемией коронавируса в стране.

      Комендантский час в Турции будет действовать с 23 по 26 апреля, сообщает Hurriyet Daile News.

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      Реджеп Эрдоган заявил, что эффект от современных мероприятий есть. Заметим, что по состоянию на 20 апреля в Турции коронавирусом заболели более 90 тысяч человек, из них 2 140 больных умерли, еще 13 430 – выздоровели.

      Количество тестов повышается, количество больных уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество смертей,
      – добавил он.

      Ранее в 31 провинции Турции, в частности в Анкаре, Стамбуле и Анталье вводилась комендантский час в течение 11 - 12 апреля и 18 - 19 апреля.

      Что предусматривает комендантский час?
      Это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток. Так, в с начала апреля в Турции действует комендантский час, запрещающий людям моложе 20 лет покидать дом.

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      • 3 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган ввел в стране ряд карантинных мероприятий. В частности, запретил выходить на улицу людям младше 20 лет, и обязал турок в общественных местах находиться в медицинских масках.
      • Турция закрыла свои границы с 21 марта, а с 28 марта полностью остановила на неопределенный срок международное авиасообщение. Ездить между городами люди могут только с разрешения местных властей.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Реджеп Эрдоган Новости Здоровье Новости Турции
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