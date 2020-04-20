В Турции вводят комендантский час, который продлится 4 дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в 31 провинции страны введут комендантский час. Она продлится 4 дня. такие меры связаны с пандемией коронавируса в стране.

Комендантский час в Турции будет действовать с 23 по 26 апреля, сообщает Hurriyet Daile News.

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Реджеп Эрдоган заявил, что эффект от современных мероприятий есть. Заметим, что по состоянию на 20 апреля в Турции коронавирусом заболели более 90 тысяч человек, из них 2 140 больных умерли, еще 13 430 – выздоровели.

Количество тестов повышается, количество больных уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество смертей,

– добавил он.

Ранее в 31 провинции Турции, в частности в Анкаре, Стамбуле и Анталье вводилась комендантский час в течение 11 - 12 апреля и 18 - 19 апреля.

Что предусматривает комендантский час?

Это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток. Так, в с начала апреля в Турции действует комендантский час, запрещающий людям моложе 20 лет покидать дом.

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