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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Туреччині вводять комендантську годину, яка триватиме 4 дні

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      Комендантська година у Туреччині / unsplash.com

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що у 31 провінції країни введуть комендантську годину. Вона триватиме аж 4 дні. такі заходи пов'язані з пандемією коронавірусу в країні.

      Комендантська година у Туреччині діятиме з 23 по 26 квітня, повідомляє Hurriyet Daile News.

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      Реджеп Ердоган заявив, що ефект від сучасних заходів є. Зауважимо, що станом на 20 квітня у Туреччині на коронавірус захворіли понад 90 тисяч людей, з них 2 140 хворих померли, ще 13 430 – одужали.

      Кількість тестів підвищується, кількість хворих зменшується. Сподіваюся, скоро почне зменшуватися кількість смертей,
      – додав він.

      Раніше у 31 провінції Туреччини, зокрема в Анкарі, Стамбулі та Антальї запроваджувалася комендантська година протягом 11 – 12 квітня та 18 – 19 квітня.

      Що передбачає комендантська година?Це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби. Так, у з початку квітня в Туреччині діє комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок.

      Коронавірус у Туреччині: головне

      • 3 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган запровадив у країні низку карантинних заходів. Зокрема, заборонив виходити на вулицю людям, молодшим за 20 років, та зобов'язав турків у громадських місцях перебувати у медичних масках.
      • Туреччина закрила свої кордони з 21 березня, а з 28 березня повністю зупинила на невизначений термін міжнародне авіасполучення. Їздити між містами люди можуть лише з дозволу місцевої влади.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Реджеп Ердоган Новини Здоров'я Здоров'я Новини Туреччини
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