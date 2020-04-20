У Туреччині вводять комендантську годину, яка триватиме 4 дні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що у 31 провінції країни введуть комендантську годину. Вона триватиме аж 4 дні. такі заходи пов'язані з пандемією коронавірусу в країні.

Комендантська година у Туреччині діятиме з 23 по 26 квітня, повідомляє Hurriyet Daile News.

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Реджеп Ердоган заявив, що ефект від сучасних заходів є. Зауважимо, що станом на 20 квітня у Туреччині на коронавірус захворіли понад 90 тисяч людей, з них 2 140 хворих померли, ще 13 430 – одужали.

Кількість тестів підвищується, кількість хворих зменшується. Сподіваюся, скоро почне зменшуватися кількість смертей,

– додав він.

Раніше у 31 провінції Туреччини, зокрема в Анкарі, Стамбулі та Антальї запроваджувалася комендантська година протягом 11 – 12 квітня та 18 – 19 квітня.

Що передбачає комендантська година?Це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби. Так, у з початку квітня в Туреччині діє комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок.

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