В Уганде из самолета выпал член экипажа Emirates

Экипаж самолета авиакомпании Emirates готовился к взлету, когда по непонятным причинам открылся аварийный выход. Член экипажа выпал и получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в аэропорту Энтеббе (Уганда), сообщает издание Khaleej Times.

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"Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлету рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", – заявил представитель авиакомпании.

"Экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни", – отмечается в сообщении.

В настоящее время ведется расследование инцидента.