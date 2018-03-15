В Уганде из самолета выпал член экипажа Emirates
Экипаж самолета авиакомпании Emirates готовился к взлету, когда по непонятным причинам открылся аварийный выход. Член экипажа выпал и получил серьезные травмы.
Инцидент произошел в аэропорту Энтеббе (Уганда), сообщает издание Khaleej Times.
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"Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлету рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", – заявил представитель авиакомпании.
"Экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни", – отмечается в сообщении.
В настоящее время ведется расследование инцидента.
Источник: 24 Канал
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