В Уганді з літака випав член екіпажу Emirates
Екіпаж літака авіакомпанії Emirates готувався до зльоту, коли з незрозумілих причин відкрився аварійний вихід. Член екіпажу випав і отримав серйозні травми.
Інцидент стався в аеропорту Ентеббе (Уганда), повідомляє видання Khaleej Times.
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"Ми можемо підтвердити, що член екіпажу, на жаль, випав з відкритих дверей при підготовці до зльоту рейса EK729 з Ентеббе 14 березня", – заявив представник авіакомпанії.
"Екіпаж готувався до зльоту, коли з незрозумілих поки причин відкрився аварійний вихід. Потерпілий був відправлений в госпіталь. Травми члена екіпажу становлять загрозу для життя", – зазначається у повідомленні.
Наразі ведеться розслідування інциденту.
Джерело: 24 Канал
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