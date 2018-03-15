В Уганді з літака випав член екіпажу Emirates

Екіпаж літака авіакомпанії Emirates готувався до зльоту, коли з незрозумілих причин відкрився аварійний вихід. Член екіпажу випав і отримав серйозні травми.

Інцидент стався в аеропорту Ентеббе (Уганда), повідомляє видання Khaleej Times.

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"Ми можемо підтвердити, що член екіпажу, на жаль, випав з відкритих дверей при підготовці до зльоту рейса EK729 з Ентеббе 14 березня", – заявив представник авіакомпанії.

"Екіпаж готувався до зльоту, коли з незрозумілих поки причин відкрився аварійний вихід. Потерпілий був відправлений в госпіталь. Травми члена екіпажу становлять загрозу для життя", – зазначається у повідомленні.

Наразі ведеться розслідування інциденту.