В Сенегалі розбився вертоліт
Щонайменше шестеро людей загинули та 14 зазнали поранення у результаті аварії транспортного військового вертольота Мі-17 в прибережному районі Сенегалу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Серед осіб, які зазнали травм, троє перебувають у критичному стані.
Читайте також: У США розбився винищувач
Аварія сталася неподалік від села Міссіров. Вертоліт прямував в Дакар з міста Зігіншор.
Президент Сенегалу Маки Саллі висловив співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим в результаті аварії.
Причин аварії наразі не називають.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі