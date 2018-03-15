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У США розбився винищувач

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Американський винищувач
Американський винищувач / Фото з відкритих джерел

Поблизу берегів Флориди 14 березня розбився палубний винищувач F/A-18 військово-морського флоту США.

Про це сповістив командувач Військово-морських сил США Майк Кафка, повідомляє CNN.

Видання зазначає, що екіпаж встиг катапультуватися. Обох членів екіпажу знайшли та госпіталізували.

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Також відомо, що винищувач загорівся у повітрі поблизу островів Кі-Уест, а потім потонув на мілководді.

Теги: Новини США авіація Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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