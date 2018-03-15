В США разбился истребитель
У берегов Флориды 14 марта разбился палубный истребитель F/A-18 военно-морского флота США.
Об этом сообщил командующий Военно-морских сил США Майк Кафка, сообщает CNN.
Издание отмечает, что экипаж успел катапультироваться. Обоих членов экипажа нашли и госпитализировали.
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Также известно, что истребитель загорелся в воздухе вблизи островов Ки-Уэст, а затем утонул на мелководье.
Источник: 24 Канал
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