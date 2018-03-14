Во Франции разбился вертолет: никто не выжил
На юге Франции потерпел крушение вертолет. В результате катастрофы погибли пилот и пассажир.
Об этом сообщает французское издание Nice Matin.
Авиакатастрофа произошла в департаменте Восточные Пиренеи, в 20 километрах от города Перпиньян.
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Причины аварии пока неизвестны. В полиции сообщили, что вертолет сгорел после падения.
Следствие, которое должно выяснить обстоятельства трагедии, возложено на жандармерию воздушного транспорта.
Источник: 24 Канал
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