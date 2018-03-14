У Франції розбився вертоліт: ніхто не вижив

На півдні Франції зазнав аварії вертоліт. В результаті катастрофи загинули пілот і пасажир.

Про це повідомляє французьке видання Nice Matin.

Авіакатастрофа трапилася в департаменті Східні Піренеї, за 20 кілометрах від міста Перпіньян.

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Причини аварії поки що невідомі. У поліції повідомили, що вертоліт згорів після падіння.

Слідство, яке повинне з'ясувати обставини трагедії, покладено на жандармерію повітряного транспорту.