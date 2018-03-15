В Сенегале разбился вертолет
По меньшей мере шесть человек погибли и 14 получили ранения в результате аварии транспортного военного вертолета Ми-17 в прибрежном районе Сенегала.
Об этом сообщают местные СМИ.
Среди лиц, которые получили травмы, трое находятся в критическом состоянии.
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Авария произошла неподалеку от села Миссиров. Вертолет направлялся в Дакар из города Зигиншор.
Президент Сенегала Маки Салл выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии.
Причин аварии пока не называют.
Источник: 24 Канал
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