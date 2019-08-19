В Уганде взорвался бензовоз: 10 человек погибли
По меньшей мере 10 человек погибли при взрыве бензовоза, который произошел в воскресенье на западе Уганды.
Бензовоз перевернулся в округе Рубиризи результате столкновения с автобусом. После этого раздался взрыв, за которым возник пожар, сообщил телеканал NBS.
Читайте также: Взрывы в Архангельске: у врача, который занимался пострадавшими, обнаружили радиоактивный нуклид
Число жертв может возрасти. Взрыв произошел рядом с местом, где расположено несколько торговых точек.
По данным местного телеканала NTV, разрушено около 20 зданий. Десятки людей оказались под завалами.
Под завалами находятся десятки людей / Фото Daily Monitor
Взрыв разрушил около 20 зданий / Фото Daily Monitor
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии