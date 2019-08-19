По меньшей мере 10 человек погибли при взрыве бензовоза, который произошел в воскресенье на западе Уганды.

Бензовоз перевернулся в округе Рубиризи результате столкновения с автобусом. После этого раздался взрыв, за которым возник пожар, сообщил телеканал NBS.

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Число жертв может возрасти. Взрыв произошел рядом с местом, где расположено несколько торговых точек.

По данным местного телеканала NTV, разрушено около 20 зданий. Десятки людей оказались под завалами.



Под завалами находятся десятки людей / Фото Daily Monitor



Взрыв разрушил около 20 зданий / Фото Daily Monitor

Its really tragedy , people burnt at kyambura trading centre along kasese -ishaka road, Rubirizi district . my the deceased RIP @nbstv @PoliceUg @ntvuganda

. pic.twitter.com/HmS7iz7IuU — NAYEBARE EDIGER (@EdigerNayebare) August 18, 2019