В Уганді вибухнув бензовоз: 10 людей загинули
Щонайменше 10 людей загинули під час вибуху бензовозу, який стався в неділю на заході Уганди.
Бензовоз перекинувся в окрузі Рубірізі внаслідок зіткнення з автобусом. Після цього пролунав вибух, за яким виникла пожежа, повідомив телеканал NBS.
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Кількість жертв може зрости. Вибух стався поряд з місцем, де розташовано кілька торгових точок.
За даними місцевого телеканалу NTV, зруйновано близько 20 будівель. Десятки людей опинилися під завалами.
Під завалами перебувають десятки людей / Фото Daily Monitor
Вибух зруйнував близько 20 будівель / Фото Daily Monitor
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