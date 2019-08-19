В Уганді вибухнув бензовоз: 10 людей загинули

Щонайменше 10 людей загинули під час вибуху бензовозу, який стався в неділю на заході Уганди.

Бензовоз перекинувся в окрузі Рубірізі внаслідок зіткнення з автобусом. Після цього пролунав вибух, за яким виникла пожежа, повідомив телеканал NBS.

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Кількість жертв може зрости. Вибух стався поряд з місцем, де розташовано кілька торгових точок.

За даними місцевого телеканалу NTV, зруйновано близько 20 будівель. Десятки людей опинилися під завалами.



Під завалами перебувають десятки людей / Фото Daily Monitor



Вибух зруйнував близько 20 будівель / Фото Daily Monitor

Its really tragedy , people burnt at kyambura trading centre along kasese -ishaka road, Rubirizi district . my the deceased RIP @nbstv @PoliceUg @ntvuganda

. pic.twitter.com/HmS7iz7IuU — NAYEBARE EDIGER (@EdigerNayebare) August 18, 2019