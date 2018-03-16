В Украине активно создают вирусы-вымогатели

Вирус-вымогатель блокирует доступ к компьютеру, а чтобы его разблокировать – надо заплатить выкуп. Украина – среди лидеров по поражению. Несколько тысяч долларов и больше – столько стоит безопасность вашего компьютера на рынке даркнета. Цена повышается в зависимости от уровней защиты.

Что такое вирусы-вымогатели и как разблокировать свой компьютер, когда на экране сообщение "заблокировано до уплаты штрафа"?

Первый компьютер в мире занимал целую комнату. С момента его создания изменилось одно поколение людей и тысячи моделей техники. Сегодня персональный компьютер — привычная и почти необходимая вещь. Именно в нем хранятся терабайты личной информации, рабочих данных и банальных фото с выпускного. И хакеры научились оценивать такие данные в криптовалюте.

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Одет скромно — куртка и джинсы, немного нервный. Этого человека зовут Геннадий Капканов и он самый известный киберпреступник в Украине. Полтавчанина подозревают в организации огромной платформы, которая семь лет обворовывала людей через сеть, а также продавала вирусы. Его искали 30 стран мира, а мужчина тем временем жил в Киеве.

Международный киберпреступник Геннадий Капканов

"Арендовал квартиру в Киеве, где мы вечером провели обыск, где были найдены ноутбук, которым он пользовался, дополнительные банковские карточки, черновые записи, а также поддельные паспорт и идентификационный код", — комментировал руководитель Департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Демедюк.

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И такая кибергруппировка в Украине не одна. Некоторые имеют такую ​​репутацию, что бизнес соглашается платить — потому что это дешевле, чем все восстанавливать. Весь мир запомнил массовую атаку вируса Петя. Это также разновидность вируса-вымогателя, однако там от начала прописали, что данные восстановить нельзя. Его распаковывал загруженный из интернета файл. Чаще всего же документы шифруют так, что есть обратный код, за него и требуют платы.

Почтовое вложение — это может быть ссылка, которую вам прислали в соцсетях. Все происходит буквально в считанные секунды после того, как активизировалась так называемая вредная загрузка,

резюмировал консультант по кибербезопасности Егор Папишев.

Вирусы, которые могут убить любую систему безопасности. В даркнете их тоже можно приобрести, правда, эту информацию найти сложнее, так просто ее не погуглить. Хакеров ищут по личным рекомендациям. В какой стране хакеров больше — подсчитать сложно, говорят в департаменте киберполиции.

"Несколько лет назад произошло громкое задержание, когда на территории Украины работал хакер из Германии", — отметил заместитель управления Департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Паламарчук.

И если посчитать так называемых "черных хакеров" не получится, то "белых" — можно. Их на всю Украину — 20, они помогают оперативниками бороться с киберпреступниками. Но защитить себя можно. Во-первых, не стоит загружать файлы из непроверенных сайтов. Сигнал об опасности — зеленый замочек в углу. А также желательно устанавливать только лицензионные программы.

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Отлавливать такие вирусы в сети взялись и на государственном уровне. В этом году вступает в силу закон о кибербезопасности. Чтобы контролировать безопасность сети, создали киберцентры в почти каждом государственном ведомстве. Там готовы сотрудничать с частными клиентами — проверять защиту и предупреждать о возможных угрозах. Однако за безопасность персонального компьютера прежде всего ответственен владелец.

Напомним, 24 октября Украину охватила новая волна кибератак. В частности, хакеры нападали на сайты Министерства инфраструктуры, Международного аэропорта Одессы и на Киевский метрополитен. Впоследствии выяснилось, что все это осуществляется с помощью нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit, который требует выкуп в биткойнах.