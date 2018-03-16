В Україні активно створють віруси-вимагачі

Вірус-вимагач блокує доступ до комп'ютера, а щоб його розблокувати – треба заплатити викуп. Україна – серед лідерів щодо ураження. Кілька тисяч доларів і більше – стільки коштує безпека вашого комп'ютера на ринку Даркнету. Ціна підвищується в залежності від рівнів захисту.

Що таке віруси-вимагачі та як розблокувати свій комп'ютер, коли на екрані повідомлення "заблоковано до сплати штрафу"?

Перший комп'ютер у світі займав цілу кімнату. З часу його створення змінилося одне покоління людей та тисячі моделей техніки. Сьогодні персональний комп'ютер – звична і майже необхідна річ. Саме в ньому зберігаються терабайти особистої інформації, робочих даних та банальних фото з випускного. І хакери навчились оцінювати такі дані у криптовалюті.

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Вдягнений скромно – куртка та джинси, трохи знервований. Цього чоловіка звуть Геннадій Капканов і він найвідоміший кіберзлочинець в Україні. Полтавчанина підозрюють в організації величезної платформи, що сім років обкрадала людей через мережу, а також продавала віруси. Його шукали 30 країн світу, а чоловік, тим часом, жив собі у Києві.



Міжнародний кіберзлочинець Геннадій Капканов

"Орендував квартиру в місті Києві, де ми ввечері провели обшук, де було знайдено ноутбук, яким він користувався, додаткові банківські картки, чорнові записи, а також підробні паспорт та ідентифікаційний код", – коментував керівник Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк.

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І таке кіберугрупування в Україні не одне. Деякі мають таку репутацію, що бізнес погоджується платити – бо це дешевше, ніж все відновлювати. Весь світ запам'ятав масову атаку вірусу Петя. Це також різновид вірусу-вимагача, однак там від початку прописали, що дані відновити не можна. Його розпаковував завантажений з інтернету файл. Найчастіше ж документи шифрують так, що є зворотній код, за нього і вимагають платити.

Поштове вкладення – це може бути посилання, яку вам надіслали в соцмережах. Усе відбувається буквально в лічені секунди після того, як активізувалося так зване шкідливе завантаження,

резюмував консультант з кібербезпеки Єгор Папишев.

Віруси, які можуть вбити будь-яку систему безпеки. У даркнеті їх теж можна придбати, щоправда, цю інформацію знайти складніше, так просто її не погуглиш. Хакерів шукають за особистими рекомендаціями. В якій країні хакерів більше – підрахувати складно, кажуть в департаменті кіберполіції.

"Декілька років тому відбулося гучне затримання, коли на території України працював хакер з Німеччини", – зазначив заступник управління Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Паламарчук.

Та якщо порахувати так званих "чорних хакерів" не вдасться, то "білих" – можна. Їх на всю Україну – 20, вони допомагають оперативниками боротися із кіберзлочинцями. Але захистити себе можна. По-перше, не варто завантажувати файли з неперевірених сайтів. Сигнал про небезпеку – зелений замочок в кутку. А також бажано встановлювати лише ліцензійні програми.

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Відловлювати такі віруси в мережі взялися і на державному рівні. Цього року набуває чинності закон про кібербезпеку. Аби контролювати безпеку мережі, створили кіберцентри у майже кожному державному відомстві. Там готові співпрацювати із приватними клієнтами – перевіряти захист та попереджати про можливі загрози. Однак за безпеку персонального комп'ютера перш за все відповідальний власник.

Нагадаємо, 24 жовтня Україну охопила нова хвиля кібератак. Зокрема, хакери нападали на сайти Міністерства інфраструктури, Міжнародного аеропорту Одеси та на Київський метрополітен. Згодом з’ясувалося, що все це здійснюється за допомогою нового віруса-шифрувальника Bad Rabbit, який вимагає викуп у біткойнах.