В Украине аннулируют регистрацию 2,8 тысяч Volkswagen Golf Sportwagen

Сертификаты 2,8 тысячи единиц Volkswagen Golf Sportwagen аннулируют и ездить на таком авто будет запрещено к повторной регистрации.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

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Речь идет о 2800 единиц Volkswagen Golf Sportwagen с дизельными двигателями, которые были перенаправлены в Украину после "дизельгейта" в США. Их успели растаможить и распродать. Оказалось, что не все документы на эти авто были "чистыми".

В пресс-службе Главного сервисного центра МВД пояснили, что в сертификатах соответствия на эти авто были обнаружены неточности, за которые они признаны недействительными.

Это самый громкий скандал на автомобильном рынке Украины за всю его историю. И самый масштабный. Случаи аннулирования регистрации случались и ранее, но они, как правило, были единичными. И еще ни разу не касались покупателей новых автомобилей в официальных автосалонах,

– сообщает издание.

Поставками, сертификацией и продажами этих авто в Украине занималась компания "Порше Украина". Пресс-служба компании сообщает, что со стороны "Порше Украина" могли быть нарушены процедуры в процессе оформления сертификата на машины.

В компании подчеркивают, что несоответствия не касаются нормы выбросов.

Начальник Главного Сервисного Центра МВД Владислав Криклий сообщил, что на основании этих фактов в ближайшее время произойдет аннулирование регистрации всей партии автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen.

Авто смогут пройти повторную регистрацию в Территориальных сервисных центрах МВД, но для этого нужен весь пакет документов включая с действительным сертификатом соответствия.

Поскольку аннулирование регистрации будет произведено в базе данных, то использование этой модели авто будет запрещено законом, несмотря на наличие государственных номерных знаков.