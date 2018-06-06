В Україні анулюють реєстрацію 2,8 тисячі Volkswagen Golf Sportwagen

Сертифікати 2,8 тисячі одиниць Volkswagen Golf Sportwagen анулюють і їздити на такому авто буде заборонено до повторної реєстрації.

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

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Мова йде про 2800 одиниць Volkswagen Golf Sportwagen з дизельними двигунами, що були перенаправлені в Україну з після "дизельгейту" в США. Їх встигли розмитнити та розпродати. Виявилося, що не всі документи на ці авто були "чистими".

У прес-службі Головного сервісного центру МВС пояснили, що в сертифікатах відповідності на ці авто були виявлені неточності, через які вони визнані недійсними.

Це найгучніший скандал на автомобільному ринку України за всю його історію. І наймасштабніший. Випадки анулювання реєстрації траплялися і раніше, але вони, як правило, були поодинокими. І ще жодного разу не стосувалися покупців нових автомобілів в офіційних автосалонах,

– повідомляє видання.

Постачанням, сертифікацією та продажами цих авто в Україні займалася компанія "Порше Україна". Прес-служба компанії повідомляє, що зі сторони "Порше Україна" могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на машини.

У компанії підкреслюють, що невідповідності не стосуються норми викидів.

Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій повідомив, що на підставі цих фактів найближчим часом відбудеться анулювання реєстрації всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen.

Авто зможуть пройти повторну реєстрацію в Територіальних сервісних центрах МВС, але для цього потрібен весь пакет документів включно з дійсним сертифікатом відповідності.

Оскільки анулювання реєстрації буде вироблено в базі даних, то використання цієї моделі авто буде заборонено законом, не зважаючи на наявність державних номерних знаків.