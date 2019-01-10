В Украине безработные не часто обращаются в центр занятости, – Минсоцполитики

За 2018 год в Украине насчитали 1,7 миллиона безработных. Из них только 21% регистрировался в Службе занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Украинцы преимущественно находят работу через неформальные контакты, а не благодаря службе занятости. Такова тенденция и в странах Европы.

В 2013 году во время финансового кризиса в Европе насчитывалось 30 миллионов безработных молодых людей. На то время правительства ЕС тратили примерно 1,5% ВВП на трудоустройство молодежи. По словам эксперта Международной организации труда Валли Корбанезе, такая же методология может быть применена к Украине для расчета затрат на безработицу.

Нам нужно улучшить репутацию ГСЗ и показать, что она действительно может помочь людям найти работу. Непосредственное общение идеально подходит в этом случае. Но не только это. В рамках нашего проекта, который финансируется правительством Дании, мы помогаем ГСЗ налаживать партнерские связи с работодателями и гражданским обществом,

– сообщила эксперт Международной организации труда Валли Корбанезе.

Валли Корбанезе также отметила, что ключевым признаком реформы государственной службы занятости, которая сейчас происходит в Украине, является необходимость освободить персонал от административных задач для того, чтобы уделять больше внимания потребностям клиентов.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине начал работу институт карьерного советника. Отныне во всех центрах государственной службы занятости работают специальные советники, которые в индивидуальном режиме помогают людям с поиском работы.