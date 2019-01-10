14:15
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      В Украине безработные не часто обращаются в центр занятости, – Минсоцполитики

      41 Читати новину українською
      За 2018 год в Украине насчитали 1,7 миллиона безработных
      За 2018 год в Украине насчитали 1,7 миллиона безработных / www.google.com.ua

      За 2018 год в Украине насчитали 1,7 миллиона безработных. Из них только 21% регистрировался в Службе занятости.

      Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

      Читайте также: В Польше увеличили минимальную зарплату: сколько будут получать украинские заробитчане

      Украинцы преимущественно находят работу через неформальные контакты, а не благодаря службе занятости. Такова тенденция и в странах Европы.

      В 2013 году во время финансового кризиса в Европе насчитывалось 30 миллионов безработных молодых людей. На то время правительства ЕС тратили примерно 1,5% ВВП на трудоустройство молодежи. По словам эксперта Международной организации труда Валли Корбанезе, такая же методология может быть применена к Украине для расчета затрат на безработицу.

      Нам нужно улучшить репутацию ГСЗ и показать, что она действительно может помочь людям найти работу. Непосредственное общение идеально подходит в этом случае. Но не только это. В рамках нашего проекта, который финансируется правительством Дании, мы помогаем ГСЗ налаживать партнерские связи с работодателями и гражданским обществом,
      – сообщила эксперт Международной организации труда Валли Корбанезе.

      Валли Корбанезе также отметила, что ключевым признаком реформы государственной службы занятости, которая сейчас происходит в Украине, является необходимость освободить персонал от административных задач для того, чтобы уделять больше внимания потребностям клиентов.

      Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине начал работу институт карьерного советника. Отныне во всех центрах государственной службы занятости работают специальные советники, которые в индивидуальном режиме помогают людям с поиском работы.

       

      Теги: Новости Украины Рынок труда Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 14:00 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 2126
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 13:45 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      20713
      Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
      сегодня , 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
      Альона Захарова 57
      Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського
      сегодня , 12:30 Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського
      Крістіна Бердинських 254
      Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      сегодня , 12:02 Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      Олексій Чибісов 1753
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 10 января: в Украине будет холодно, но без осадков
       10 января 2018 , 09:07
      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
       6 января , 20:00
      Экс-игрок сборной Украины оценил свои перспективы возглавить Динамо
       13 ноября 2018 , 10:32
      Украинцам станет труднее пробиться в АПЛ – FA планирует ужесточить лимит легионеров в клубах чемпионата Англии
       13 ноября 2018 , 14:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук