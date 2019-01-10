В Україні безробітні не часто звертаються до центру зайнятості, – Мінсоцполітики

За 2018 рік в Україні нарахували 1,7 мільйона безробітних. З них лишень 21% реєструвався у службі зайнятості.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Українці переважно знаходять роботу через неформальні контакти, а не завдяки службі зайнятості. Такою є тенденція і у країнах Європи.

У 2013 році під час фінансової кризи у Європі налічувалося 30 мільйонів безробітних молодих людей. На той час уряди ЄС витрачали приблизно 1,5% ВВП на працевлаштування молоді. За словами експертки Міжнародної організації праці Валлі Корбанезе, така сама ж методологія може бути застосована до України для розрахунку витрат на безробіття.

Нам потрібно покращити репутацію ДСЗ і показати, що вона дійсно може допомогти людям знайти роботу. Безпосереднє спілкування ідеально підходить в цьому випадку. Але не тільки це. У рамках нашого проекту, який фінансується урядом Данії, ми допомагаємо ДСЗ налагоджувати партнерські зв'язки з роботодавцями та громадянським суспільством,

– повідомила експертка Міжнародної організації праці Валлі Корбанезе.

Валлі Корбанезе також зазначила, що ключовою ознакою реформи державної служби зайнятості, яка зараз відбувається в Україні, є необхідність звільнити її персонал від адміністративних завдань для того, аби приділяти більше уваги потребам клієнтів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні розпочав роботу інститут кар'єрного радника. Відтепер у всіх центрах державної служби зайнятості працюють спеціальні радники, які у індивідуальному режимі допомагають людям з пошуком роботи.