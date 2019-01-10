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      В Україні безробітні не часто звертаються до центру зайнятості, – Мінсоцполітики

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      За 2018 рік в Україні нарахували 1,7 мільйона безробітних
      За 2018 рік в Україні нарахували 1,7 мільйона безробітних / www.google.com.ua

      За 2018 рік в Україні нарахували 1,7 мільйона безробітних. З них лишень 21% реєструвався у службі зайнятості.

      Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики

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      Українці переважно знаходять роботу через неформальні контакти, а не завдяки службі зайнятості. Такою є тенденція і у країнах Європи.

      У 2013 році під час фінансової кризи у Європі налічувалося 30 мільйонів безробітних молодих людей. На той час уряди ЄС витрачали приблизно 1,5% ВВП на працевлаштування молоді.  За словами експертки Міжнародної організації праці Валлі Корбанезе, така сама ж методологія може бути застосована до України для розрахунку витрат на безробіття.

      Нам потрібно покращити репутацію ДСЗ і показати, що вона дійсно може допомогти людям знайти роботу. Безпосереднє спілкування ідеально підходить в цьому випадку. Але не тільки це. У рамках нашого проекту, який фінансується урядом Данії, ми допомагаємо ДСЗ налагоджувати партнерські зв'язки з роботодавцями та громадянським суспільством,  
      – повідомила експертка Міжнародної організації праці Валлі Корбанезе.

      Валлі Корбанезе також зазначила, що ключовою ознакою реформи державної служби зайнятості, яка зараз  відбувається в Україні, є необхідність звільнити її персонал від адміністративних завдань для того, аби приділяти більше уваги потребам клієнтів. 

      Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні розпочав роботу інститут кар'єрного радника. Відтепер у всіх центрах державної служби зайнятості працюють спеціальні радники, які у індивідуальному режимі допомагають людям з пошуком роботи. 

      Теги: Новини України Ринок праці Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 Канал
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