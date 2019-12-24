В Украине будут бороться с пожарами: президент подписал указ

Владимир Зеленский подписал указ о мерах по предотвращению пожарной опасности. В документе предусмотрена ответственность за самовольное сжигание травы и несоблюдение норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

О подписании указа сообщили на сайте Президента Украины.

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Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей и которые могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности. А также должен обеспечить оперативное реагирование на такие пожары,

– говорится в сообщении.

Что предусматривает указ

Правительство должно обеспечить разработку законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности.

Увеличить планируют ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорта спасателей, пожарных, скорой помощи.

Предусмотрено ужесточение наказания за деятельность без соблюдения правил пожарной безопасности, а также за ложный вызов специальных служб.

Сократят сроки рассмотрения судебных дел по искам о прекращении деятельности тех компаний, которые не придерживаются норм пожарной безопасности.

Правительство должно обеспечить соблюдение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (учебные заведения, общежития, больницы, гостиницы и т.д.).

Усовершенствовать планируют материальную и социальную защиту работников пожарно-спасательных служб.

Установят действенный контроль за состоянием систем оповещения.

По заключению правительственной комиссии, основная версия возникновения пожара в здании одесского колледжа, где погибли 16 человек, – возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Это произошло из-за систематического игнорирования обеспечения противопожарной защиты и требований пожарной безопасности.