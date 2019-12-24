19:59
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      В Украине будут бороться с пожарами: президент подписал указ

      12 Читати новину українською
      Зеленский подписал закон о предотвращении возникновения пожаров в Украине / glavcom.ua

      Владимир Зеленский подписал указ о мерах по предотвращению пожарной опасности. В документе предусмотрена ответственность за самовольное сжигание травы и несоблюдение норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

      О подписании указа сообщили на сайте Президента Украины.

      Обратите внимание: "Действует постсоветская система": как пожар в Одессе указал на проблему пожарной безопасности

      Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей и которые могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности. А также должен обеспечить оперативное реагирование на такие пожары,
      – говорится в сообщении.

      Что предусматривает указ

      • Правительство должно обеспечить разработку законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности.
      • Увеличить планируют ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорта спасателей, пожарных, скорой помощи.
      • Предусмотрено ужесточение наказания за деятельность без соблюдения правил пожарной безопасности, а также за ложный вызов специальных служб.
      • Сократят сроки рассмотрения судебных дел по искам о прекращении деятельности тех компаний, которые не придерживаются норм пожарной безопасности.
      • Правительство должно обеспечить соблюдение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (учебные заведения, общежития, больницы, гостиницы и т.д.).
      • Усовершенствовать планируют материальную и социальную защиту работников пожарно-спасательных служб.
      • Установят действенный контроль за состоянием систем оповещения.

      По заключению правительственной комиссии, основная версия возникновения пожара в здании одесского колледжа, где погибли 16 человек, – возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Это произошло из-за систематического игнорирования обеспечения противопожарной защиты и требований пожарной безопасности.

      Католическое Рождество 25 декабря – выходной: что нужно знать о празднике
      сегодня
      5632
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Пожар Офіс Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 25
      сегодня , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1705
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 363
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 137
      сегодня , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 103
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук