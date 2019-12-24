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      В Україні боротимуться з пожежами: президент підписав указ

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      Зеленський підписав закон щодо запобігання виникненню пожеж в Україні / glavcom.ua

      Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо запобігання пожежній небезпеці. У документі передбачена відповідальність за самовільне спалювання трави та недотримання норм пожежної безпеки у місцях масового перебування людей.

      Про підписання указу повідомили на сайті Президента України.

      Зверніть увагу: "Діє пострадянська система": як пожежа в Одесі вказала на проблему пожежної безпеки

      Документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей, можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки. А також повинен забезпечити оперативне реагування на такі пожежі, 
      – йдеться в повідомленні.

      Що передбачає указ

      • Уряд повинен забезпечити розробку законопроєктів про посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності.
      • Збільшити планують відповідальність за ненадання переваги в русі транспорту рятувальників, пожежників, швидкої допомоги.
      • Передбачене посилення покарання за діяльність без дотримання правил пожежної безпеки, а також за неправдивий виклик спеціальних служб.
      • Скоротять терміни розгляду судових справ за позовами щодо припинення діяльності тих компаній, які не дотримуються норм пожежної безпеки.
      • Уряд повинен забезпечити дотримання пожежної безпеки у місцях масового перебування людей (навчальні заклади, гуртожитки, лікарні, готелі тощо).
      • Удосконалити планують матеріальний та соціальний захист працівників пожежно-рятувальних служб.
      • Встановлять дієвий контроль за станом систем оповіщення.

      За висновками урядової комісії, основна версія виникнення пожежі у будівлі одеського коледжу, де загинули 16 осіб займання побутового електрообладнання, яке виникло на третьому поверсі коледжу. Це сталося через систематичне ігнорування забезпечення протипожежного захисту та вимог пожежної безпеки. 

      Привітання з Новим роком 2020 для колег у прозі та віршах
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Пожежа
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