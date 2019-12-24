В Україні боротимуться з пожежами: президент підписав указ
Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо запобігання пожежній небезпеці. У документі передбачена відповідальність за самовільне спалювання трави та недотримання норм пожежної безпеки у місцях масового перебування людей.
Про підписання указу повідомили на сайті Президента України.
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Документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей, можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки. А також повинен забезпечити оперативне реагування на такі пожежі,
– йдеться в повідомленні.
Що передбачає указ
- Уряд повинен забезпечити розробку законопроєктів про посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності.
- Збільшити планують відповідальність за ненадання переваги в русі транспорту рятувальників, пожежників, швидкої допомоги.
- Передбачене посилення покарання за діяльність без дотримання правил пожежної безпеки, а також за неправдивий виклик спеціальних служб.
- Скоротять терміни розгляду судових справ за позовами щодо припинення діяльності тих компаній, які не дотримуються норм пожежної безпеки.
- Уряд повинен забезпечити дотримання пожежної безпеки у місцях масового перебування людей (навчальні заклади, гуртожитки, лікарні, готелі тощо).
- Удосконалити планують матеріальний та соціальний захист працівників пожежно-рятувальних служб.
- Встановлять дієвий контроль за станом систем оповіщення.
За висновками урядової комісії, основна версія виникнення пожежі у будівлі одеського коледжу, де загинули 16 осіб – займання побутового електрообладнання, яке виникло на третьому поверсі коледжу. Це сталося через систематичне ігнорування забезпечення протипожежного захисту та вимог пожежної безпеки.
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