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      В Украине бушевала непогода: без света оказались 146 городов и сел

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      В Украине без света остались 146 населенных пунктов
      В Украине без света остались 146 населенных пунктов / Иллюстративное фото

      В течение среды и четверга, 24-25 октября в Украине бушевала непогода – дождь и порывы ветра. Из-за этого сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях Украины.

      Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

      Отметим, что непогода бушевала не в одном каком-то регионе, а зацепила и Запад, и Восток Украины.

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      Так, На Виннитчине без света оказались 60 населенных пунктов, на Львовщине – 29, на Тернопольщине – 18, в Черновицкой области – 14, в Ивано-Франковской области – 7, на Луганщине – 6, На Закарпатье – 5, На Донетчине – 4 и на Волыни – 3.

      Сейчас электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

      Добавим, что в Луцке ураган поломал и повалил деревья.

      Негода Україна Луцьк повалені дерева
      Поваленные деревья в Луцке

      К слову, погода в Украине 25 октября будет дождливой во всех регионах, а также сохранится холодная погода.

      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Погода Непогода в Украине Чрезвычайное происшествие Энергетика ГСЧС
      Источник: 24 канал
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