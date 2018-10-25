В Украине бушевала непогода: без света оказались 146 городов и сел

В течение среды и четверга, 24-25 октября в Украине бушевала непогода – дождь и порывы ветра. Из-за этого сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что непогода бушевала не в одном каком-то регионе, а зацепила и Запад, и Восток Украины.

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Так, На Виннитчине без света оказались 60 населенных пунктов, на Львовщине – 29, на Тернопольщине – 18, в Черновицкой области – 14, в Ивано-Франковской области – 7, на Луганщине – 6, На Закарпатье – 5, На Донетчине – 4 и на Волыни – 3.

Сейчас электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Добавим, что в Луцке ураган поломал и повалил деревья.



Поваленные деревья в Луцке

К слову, погода в Украине 25 октября будет дождливой во всех регионах, а также сохранится холодная погода.